Broker sequestrato dalla cliente | Rivoglio indietro i soldi investiti

Un broker è stato sequestrato dalla cliente in un negozio del mantovano, dove è rimasto chiuso a chiave per cinque ore. Circondato da cinque persone che, sotto minaccia, gli hanno richiesto la restituzione di somme di denaro ricevute durante una trattativa privata. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle controversie nel settore finanziario.

Mirandola, 13 dicembre 2025 – Chiuso a chiave per cinque ore all’interno di un negozio del mantovano e circondato da cinque persone che, sotto minaccia, gli avrebbero intimato di restituire dei soldi ricevuti nell’ambito di una trattativa privata. Se si fosse rifiutato avrebbero fatto del male a lui e alla sua famiglia. Vittima del presunto sequestro di persona un broker 51enne di Mirandola che, attraverso il proprio legale, ha poi sporto denuncia. L’episodio denunciato sarebbe avvenuto due giorni fa nel mantovano e i presunti responsabili rischiano ora pesanti accuse: dal sequestro di persona all’estorsione. Ilrestodelcarlino.it Broker sequestrato dalla cliente: “Rivoglio indietro i soldi investiti” - Mirandola, il 51enne avrebbe denunciato di essere stato rinchiuso e minacciato per cinque ore. msn.com

