Britney Spears sparita dopo i post inquietanti | Sono caduta dalle scale fan in allarme

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Britney Spears ha nuovamente messo in allarme i fan di tutto il mondo, disattivando il suo account Instagram lo scorso 2 novembre e scomparendo di fatto dai social. La sparizione digitale arriva dopo una serie di post che avevano suscitato grande preoccupazione, in particolare un video in cui la popstar mostrava lividi sulle braccia e bende su mani e polsi. I fan sono corsi a ricostruire le sue ultime parole, che mescolavano fragilità e spiegazioni confuse. Riferendosi alle ferite, la cantante aveva scritto: “Sono caduta dalle scale a casa di un'amica. È stato orribile. Ogni tanto si stacca questo braccio, non so se è rotto, ma per ora è tornato a posto!!! Grazie a Dio”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

britney spears sparita dopo i post inquietanti sono caduta dalle scale fan in allarme

© Iltempo.it - Britney Spears sparita dopo i post inquietanti: "Sono caduta dalle scale", fan in allarme

Contenuti che potrebbero interessarti

britney spears sparita dopoBritney Spears sparita dopo i post inquietanti: "Sono caduta dalle scale", fan in allarme - Britney Spears ha nuovamente messo in allarme i fan di tutto il mondo, disattivando il suo account Instagram lo scorso 2 novembre e scomparendo di ... Secondo iltempo.it

britney spears sparita dopoBritney Spears sparita dai social dopo accuse dell’ex marito Kevin Federline/ Cosa sta succedendo - Britney Spears sparisce da Instagram: polemiche, guida spericolata e il libro di Federline dietro la decisione. Da ilsussidiario.net

Britney Spears cancella Instagram dopo aver spaventato la famiglia con il suo comportamento - Dopo settimane di caos, la cantante cancella il profilo senza spiegazioni. Riporta rumors.it

Cerca Video su questo argomento: Britney Spears Sparita Dopo