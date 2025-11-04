Britney Spears sparita dopo i post inquietanti | Sono caduta dalle scale fan in allarme

Britney Spears ha nuovamente messo in allarme i fan di tutto il mondo, disattivando il suo account Instagram lo scorso 2 novembre e scomparendo di fatto dai social. La sparizione digitale arriva dopo una serie di post che avevano suscitato grande preoccupazione, in particolare un video in cui la popstar mostrava lividi sulle braccia e bende su mani e polsi. I fan sono corsi a ricostruire le sue ultime parole, che mescolavano fragilità e spiegazioni confuse. Riferendosi alle ferite, la cantante aveva scritto: “Sono caduta dalle scale a casa di un'amica. È stato orribile. Ogni tanto si stacca questo braccio, non so se è rotto, ma per ora è tornato a posto!!! Grazie a Dio”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

