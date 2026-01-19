A Brindisi, si è verificato un incendio nell'edificio destinato a diventare un centro di accoglienza per migranti. L'intervento dei vigili del fuoco ha attualmente in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali conseguenze. La situazione resta sotto controllo mentre si valutano i danni all'edificio e le implicazioni per il progetto in corso.

BRINDISI, 19 GEN – Un incendio è divampato nella notte a Brindisi nell’edificio in cui questa mattina sarebbero dovuti partire i lavori per realizzare un Centro accoglienza per migranti, tra le contrade Restinco e Montenegro. Per spegnere il rogo, che si ipotizza sia doloso, sono intervenuti i vigili del fuoco. La riqualificazione dell’immobile è stata finanziata dall’Unione europea con 2,3 milioni di euro e prevede, al termine dei lavori, 80 posti letto, un servizio di mensa ed un centro di formazione lavoro. L’assessore ai servizi sociali del Comune di Brindisi, Ercole Saponaro, sottolinea che l’edificio “è stato oggetto di un vigliacco attacco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Brindisi, incendiato edificio destinato ai migranti

