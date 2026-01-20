Brignone subito super al rientro in slalom gigante

Federica Brignone ha fatto il suo ritorno alle competizioni di slalom gigante a Plan de Corones, in Alto Adige, dopo 292 giorni dall'infortunio alla gamba sinistra. La campionessa italiana ha dimostrato di essere tornata in buona forma, offrendo una prestazione convincente sotto il sole di montagna. Questo rientro segna un passo importante nel suo percorso di recupero e ritorno alle competizioni di alto livello.

AGI - Sotto il solleone di Plan de Corones, in Alto Adige, Federica Brignone è tornata con un'ottima prestazione dopo 292 giorni dal grave infortunio alla gamba (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra). La campionessa valdostana, scesa con il pettorale numero 13 nello slalom gigante di Coppa del mondo gigante di Kronplatz, ha fatto segnare il settimo tempo della prima manche. Brignone, a metà gara, accusa un ritardo di 1"18 dalla svedese Sara Hector che guida con 1'13"54. Seconda è la svizzera Camilla Rast a 15 centesimi, terza l'austriaca Julia Schieb a 39.

