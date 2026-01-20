Super Brignone grande prova al rientro | i segnali dalla prima manche di gigante a Plan de Corones

Federica Brignone torna in gara dopo 292 giorni di assenza, segnati da un complesso intervento chirurgico e un lungo percorso di recupero. Alla prima manche di gigante a Plan de Corones, ha mostrato segnali positivi di ripresa, dimostrando determinazione e tenacia. Un ritorno importante per la sciatrice italiana, che si prepara a riprendere il suo cammino nelle competizioni di alto livello.

Mancava da 292 giorni. Ha subito di fatto la ricostruzione del piatto tibiale e del perone. Oltre alla rottura del crociato anteriore. Eppure tra i pali del gigante Federica Brignone è subito splendida e veloce: la campionessa azzurra di sci stupisce tutti al rientro in Coppa del Mondo dopo il terribile infortunio. Nella prima manche di Plan de Corones riesce già a tornare tra le migliori della specialità: arriva al traguardo a poco più di un secondo (+1.18) dalla leader della gara, Sara Hector. Un tempo che le vale ovviamente la qualificazione per la seconda manche, ma anche la top ten. È già la migliore delle azzurre: Lara Della Mea è stata 71 centesimi più lenta, Sofia Goggia è uscita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

