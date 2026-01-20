Brignone in gara dopo 292 giorni punta a Milano-Cortina 2026 | come sta

Dopo 292 giorni di assenza, Federica Brignone torna in gara al gigante di Kronplatz, in vista di Milano-Cortina 2026. La sciatrice italiana si presenta pronta sulla pista Erta, affiancata da altre atlete nazionali come Sofia Goggia. Questa partecipazione rappresenta un importante passo nel percorso di recupero e preparazione dell’atleta, che mira a confermare la propria competitività nel circuito internazionale di sci alpino.

La tigre è tornata. Federica Brignone al via del gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz, che sulla pista Erta la vedrà al cancelletto di partenza insieme ad altre otto azzurre, tra cui Sofia Goggia. Per la campionessa valdostana, detentrice della Coppa del Mondo generale, si tratta del rientro in gara 292 giorni dal terribile infortunio occorsole lo scorso 3 aprile sull’Alpe Lusia, in Val di Fassa. Sarà la prima gara ufficiale dopo l'incidente. Un test fondamentale in vista di Milano-Cortina 2026, dopo che nelle interviste dei giorni scorsi non aveva dato certezza sulle sue condizioni fisiche e sulla sua presenza ai Giochi Olimpici Invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Buonfiglio: “Brignone sarà in gara a Milano Cortina 2026”Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la partecipazione di Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sottolineando il suo entusiasmo e determinazione.

