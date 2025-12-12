Buonfiglio | Brignone sarà in gara a Milano Cortina 2026

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la partecipazione di Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sottolineando il suo entusiasmo e determinazione. La campionessa di sci sarà presente in gara, portando con sé la volontà di ottenere risultati importanti in un evento storico per l’Italia.

(Adnkronos) – Federica Brignone ci sarà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Parola del presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "La prima medaglia l'abbiamo già vinta, Federica Brignone stamattina mi ha confermato che dai test fatti sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e la sua determinazione" ha detto il numero .

