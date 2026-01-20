Dopo 292 giorni di assenza, Federica Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz, parte della Coppa del Mondo. L'atleta azzurra punta a riprendersi la forma e a prepararsi per Milano-Cortina 2026. La gara si svolge sulla pista Erta, con la presenza di altre atlete italiane, tra cui Sofia Goggia. È un passo importante nel percorso di recupero e consolidamento della squadra italiana di sci alpino.

La tigre è tornata. Federica Brignone al via del gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz, che sulla pista Erta la vedrà al cancelletto di partenza insieme ad altre otto azzurre, tra cui Sofia Goggia. Per la campionessa valdostana, detentrice della Coppa del Mondo generale, si tratta del rientro in gara 292 giorni dal terribile infortunio occorsole lo scorso 3 aprile sull'Alpe Lusia, in Val di Fassa. Sarà la prima gara ufficiale dopo l'incidente. Un test fondamentale in vista di Milano-Cortina 2026, dopo che nelle interviste dei giorni scorsi non aveva dato certezza sulle sue condizioni fisiche e sulla sua presenza ai Giochi Olimpici Invernali.

© Ilgiornale.it - Brignone in gara dopo 292 giorni e punta a Milano-Cortina 2026: come sta la sciatrice azzurra

Buonfiglio: “Brignone sarà in gara a Milano Cortina 2026”Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la partecipazione di Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sottolineando il suo entusiasmo e determinazione.

Milano Cortina 2026, Buonfiglio: “Federica Brignone sarà in gara. Questa è la prima medaglia italiana”Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la presenza di Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, sottolineando che la sua partecipazione rappresenta già una vittoria italiana.

