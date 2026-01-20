Brignone in gara dopo 292 giorni | è sesta nel gigante di Plan de Corones

Dopo 293 giorni, Federica Brignone torna in gara nel circuito di Coppa del Mondo, partecipando allo slalom gigante di Kronplatz. La sciatrice italiana si posiziona al sesto posto, segnando il suo rientro dopo un lungo infortunio. Questo risultato testimonia la sua determinazione e il percorso di recupero, offrendo un momento di attenzione per gli appassionati di sci alpino e sport in generale.

La tigre è tornata. Un'eroica Federica Brignone, a 293 giorni dal drammatico infortunio in Val di Fassa, è tornata a sciare in Coppa del Mondo con un ottimo sesto posto nello slalom gigante di Kronplatz. Ha vinto l'austriaca Julia Scheib, al suo quarto successo in carriera, in 2.19.55. Dietro di lei la svizzera Camille Rast in 2.20.22 e la svedese Sara Hector in 2.20.31. Dopo il settimo posto della prima manche, la campionessa valdostana non cala d'intensità e riesce anche a migliorare la sua classifica. Anzi fornisce sensazioni ancora migliori nella seconda manche, lottando come una leonessa su un tracciato più rapido del precedente, e chiude sesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

