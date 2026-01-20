Borsa europee in turbolenza | Dazi Trump scuotono i mercati

Le borse europee sono in calo a causa delle tensioni sui dazi annunciati dagli Stati Uniti, legati alla Groenlandia. La crescente inquietudine tra gli investitori ha generato volatilità e ha portato a un rifugio nei titoli più stabili. La situazione evidenzia come le decisioni commerciali internazionali possano influenzare i mercati finanziari e la loro stabilità.

Borse europee in calo su allarme dazi di Donald Trump legati alla Groenlandia, mercati nervosi, volatilità in aumento e investitori rifuggono i titoli azionari. Le borse europee hanno continuato a segnare ribassi significativi all'inizio della settimana dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato minacce di dazi contro vari Paesi europei in relazione alla disputa sulla Groenlandia. La decisione Usa ha generato un clima di incertezza e volatilità tra gli investitori, con i principali indici in rosso e una forte reazione dei mercati globali. Il clima di incertezza è ribattuto da tutte le maggiori agenzie di stampa internazionali.

Bessent: "Ritorsioni europee a Dazi Trump sarebbero molto imprudenti"Il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, ha dichiarato che eventuali ritorsioni europee ai dazi annunciati da Donald Trump sarebbero

Le nuove minacce di Trump sui dazi fanno soffrire i mercati, temono la ‘tempesta perfetta’Le recenti minacce di Trump riguardo ai dazi hanno generato preoccupazioni sui mercati finanziari, che temono una possibile escalation e una ‘tempesta perfetta’.

