Eventuali ritorsioni europee ai dazi annunciati da Donald Trump sarebbero "molto imprudenti". Lo ha affermato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, parlando con i giornalisti a margine del World Economic Forum di Davos. "Ero in viaggio e non sono stato in contatto con i funzionari europei - ha spiegato - ma ho parlato con il presidente Trump e, a quanto pare, stanno arrivando molte richieste. Penso che tutti dovrebbero prendere sul serio le parole del presidente". Bessent ha inoltre definito una "bufala totale" l'ipotesi secondo cui il desiderio di Trump di acquisire la Groenlandia sarebbe legato alla mancata assegnazione del Nobel per la Pace, voce rilanciata nei giorni scorsi e alimentata da una lettera dello stesso Trump al premier norvegese Jonas Gahr Store. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bessent: "Ritorsioni europee a Dazi Trump sarebbero molto imprudenti"

