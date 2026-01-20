Stefano Borghi analizza l'inserimento di Niclas Füllkrug nel Milan, sottolineando le sue qualità di combattente e le caratteristiche che arricchiscono la rosa rossonera. Il centravanti tedesco, con il gol decisivo contro il Lecce, dimostra di essere una risorsa importante per la squadra, portando determinazione e presenza in area. Un contributo che può rafforzare le ambizioni del Milan nella stagione in corso.

Dell'impatto che ha sta avendo l'ex Borussia Dortmund e Werder Brema nella nuova realtà milanista ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista sportivo Stefano Borghi, telecronista per 'DAZN'. "Veniamo alla decisione di prendere Füllkrug, il centravanti tedesco porta al Milan soprattutto questo. Per me lui è uno dei colpitori di testa più abili che ci siano in giro, lo ha sempre dimostrato. Di testa è bravissimo, e lo vedete anche sul gol: arriva, si smarca bene, ma poi non è una formalità quel colpo lì, soprattuto nelle sue condizioni, sullo 0-0, sotto la Curva Sud, non hai ancora trovato il primo gol, arriva con una tranquillità e stile ed esegue un colpo perfetto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi: “Milan, Füllkrug porta caratteristiche che servono tantissimo. Poi è un combattente”

