Borghi | Fullkrug ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo Il Milan non lo aveva

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha voluto parlare un po' di Fullkrug, arrivato al Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi: “Fullkrug ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo. Il Milan non lo aveva”

