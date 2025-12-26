Borghi | Fullkrug ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo Il Milan non lo aveva

Borghi sicuro: “Fullkrug ha fatto vedere chi è, valore ed esperienza comprovati” - Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del nuovo acquisto del Milan in attacco, il tedesco ex Borussia Dortmund e West Ham Niclas Fullkrug. milannews.it

Fullkrug avrà la 9: tutti i nomi dopo Inzaghi, Giroud ha già rotto la 'maledizione' - Niclas Fullkrug ha sciolto le riserve e indosserà la maglia numero 9 nella sua nuova avventura al Milan. tuttomercatoweb.com

Borghi: “Fullkrug ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo. Il Milan non lo aveva” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano "Vi voglio raccontare un retroscena interessante. È vero che Fullkrug a livello di costi e velocità dell'operazione, a livello di caratteristiche tecniche è un attaccante, una prima punta da area di rigore. Er - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.