Borghi | Fullkrug ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo Il Milan non lo aveva
Nel nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha voluto parlare un po' di Fullkrug, arrivato al Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Ordine: “De Winter e Hojlund evidente distanza tecnica. Milan, Fullkrug una pecetta”
Leggi anche: Milan, Bierhoff: “Füllkrug? Non è veloce, ma ha tutti questi altri pregi. E i compagni lo ascoltano”
Borghi: Füllkrug? Deroga giusta. Cagliari e Milan non devono essere penalizzate.
Borghi e le qualità di Fullkrug: “Nei duelli non lo batti. Qualità e potenza nello stacco aereo” - Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del nuovo acquisto del Milan in attacco, il tedesco ex Borussia Dortmund e West Ham Niclas Fullkrug. milannews.it
Borghi sicuro: “Fullkrug ha fatto vedere chi è, valore ed esperienza comprovati” - Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del nuovo acquisto del Milan in attacco, il tedesco ex Borussia Dortmund e West Ham Niclas Fullkrug. milannews.it
Fullkrug avrà la 9: tutti i nomi dopo Inzaghi, Giroud ha già rotto la 'maledizione' - Niclas Fullkrug ha sciolto le riserve e indosserà la maglia numero 9 nella sua nuova avventura al Milan. tuttomercatoweb.com
Borghi: “Fullkrug ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo. Il Milan non lo aveva” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano "Vi voglio raccontare un retroscena interessante. È vero che Fullkrug a livello di costi e velocità dell'operazione, a livello di caratteristiche tecniche è un attaccante, una prima punta da area di rigore. Er - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.