Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del probabile arrivo di Fullkrug al Milan. Ecco il suo pensiero sulla punta tedesco del West Ham. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Sabatini lucido: “Fullkrug ha le caratteristiche che servono, ma non segna da un anno…”

Leggi anche: Milan, Mussa: “Fullkrug? Manca un attaccante con queste caratteristiche, ma deve essere integro”

Leggi anche: Sabatini: “Probabili arrivi di Fullkrug e Thiago Silva, ma quarto posto non scontato per il Milan”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sabatini sicuro: “L’assenza dalle coppe non compensa i limiti della rosa. Fullkrug buono ma…” - Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, nel suo canale YouTube ha parlato della semifinale persa dal Milan contro il Napoli e ha analizzato il rendimento della squadra, soprattuto dei ... milannews.it

Milan, Fullkrug è ormai in pugno. Per la difesa piacciono Sule e Disasi - otto settimane, dopo l’operazione alla caviglia, serviva un centravanti al Diavolo. msn.com

Milan alla ricerca di un attaccante per Allegri: spunta l’occasione Fullkrug - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". corrieredellosport.it

Il giornalista attacca: rosa incompleta e troppe incognite dopo l'estate. Per Massimiliano Allegri la strada è in salita: mancano certezze strutturali per competere ai massimi livelli. https://www.milannews24.com/sabatini-milan-mercato-rosa-parole/ #Milan #S - facebook.com facebook

#Sabatini: "Probabili arrivi di #Fullkrug e #ThiagoSilva, ma quarto posto non scontato per il #Milan" #SempreMilan x.com