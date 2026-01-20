Corrado (Pd) commenta la sentenza del Tar su Bologna Città30, definendola ridicola chi festeggia. La vicenda riguarda le modalità di gestione del progetto e le implicazioni per la sicurezza e la mobilità cittadina. La situazione ha suscitato diverse opinioni e riflessioni, evidenziando la complessità delle decisioni amministrative e i dibattiti sulla tutela delle vite e del territorio.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “Trovo ridicolo chi oggi festeggia per la sentenza del Tar su Bologna Città30". Così dichiara Annalisa Corrado, eurodeputata S&D e Responsabile ambiente del Partito Democratico. “Parliamo di un provvedimento che sin dal primo anno ha dimostrato la sua efficacia in termini di maggiore sicurezza e minor inquinamento. Cosa c'è da festeggiare nello stop a un provvedimento che, come dimostrano i numeri, ha salvato le vite di tante persone, azzerando le vittime della strada? Chi oggi gioisce come Salvini e Bignami se ne faccia una ragione, le Città30 sono il futuro, non per ideologia, ma perché funzionano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Bologna: Corrado (Pd), 'ridicolo chi festeggia, Città30 salva vite'

Bologna, il Tar annulla il limite dei 30 km/h. Il sindaco Lepore: "Avanti con il progetto, salva vite"Il Tar ha annullato il limite di 30 kmh a Bologna, accogliendo il ricorso dei tassisti e delle minoranze consiliari.

