Bologna il Tar annulla il limite dei 30 km h Il sindaco Lepore | Avanti con il progetto salva vite

Il Tar ha annullato il limite di 30 kmh a Bologna, accogliendo il ricorso dei tassisti e delle minoranze consiliari. La decisione del Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza precedente. Il sindaco Lepore ha confermato l’intenzione di proseguire con il progetto, sottolineando l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutela per la città. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e delle strategie di mobilità urbana.

Arriva dal Tar dell'Emilia-Romagna lo stop a Città 30, il piano particolareggiato ideato ed istituito dal Comune di Bologna con l'obiettivo di regolare il traffico urbano con l'introduzione del limite di 30 chilometri orari in alcune zone della città. La decisione di annullare questo provvedimento arriva dopo il ricorso presentato da due tassisti, che hanno contestato le nuove regole messe nero su bianco da Palazzo d'Accursio: in particolare, la categoria aveva lamentato un danno economico dovuto ai nuovi limiti di velocità sul territorio comunale, imponendo di fatto un limite all'esercizio della loro attività. Il cuore della sentenza riguarda il principio su cui si fonda la Città 30: l'inversione del criterio previsto dal Codice della Strada, con il limite di 30 km/h imposto come regola generale e quello di 50 km/h come eccezione.

