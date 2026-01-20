Il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna ha annullato il provvedimento Bologna Città 30, promosso da Fratelli d’Italia e sostenuto dall’europarlamentare Stefano Cavedagna. La decisione riguarda le ordinanze sulla sicurezza in città, con il giudice che ha accolto il ricorso per tutelare le categorie coinvolte. Salvini ha commentato sottolineando che la sicurezza si affronta con politiche concrete, non con ideologie.

“Il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna si è espresso oggi sul ricorso promosso da Fratelli d’Italia, tramite il proprio europarlamentare Stefano Cavedagna, per l’annullamento delle ordinanze su Bologna 30, anche a supporto di categorie colpite dal provvedimento”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. Il TAR ha accolto i ricorsi annullando le ordinanze, “r imarcando l’illegittimità dell’azione del Comune che ha operato fuori dalle proprie competenze per meri scopi propagandistici”, scrive Bignami. Bignami: “No a demagogia a spese dei cittadini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bologna Città 30, Tar annulla provvedimento. Salvini: "Sicurezza non si fa con ideologia"

Tar annulla il provvedimento di Bologna ‘Città 30’Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di annullare il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la ‘Città 30’.

Bologna, il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città 30Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità di 30 kmh nel centro cittadino.

