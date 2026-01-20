Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità di 30 kmh nel centro cittadino. Bologna era stato il primo capoluogo italiano a adottare il modello “Città 30”, ma ora questa misura è stata sospesa in seguito al ricorso dei tassisti. La decisione evidenzia le tensioni tra le politiche di mobilità e le esigenze di diverse categorie di utenti della strada.

È stato il primo capoluogo di provincia italiano ad adottare il modello “ Città 30 “. Ma adesso il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari nel centro cittadino. In particolare viene annullato il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato abbassato a 30 kmh, “fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare”. Un modello, quello della Città 30, che è stato adottato anche pochi giorni fa dal Comune di Roma nel centro storico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bologna, il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città 30

Il Tar dell’Emilia Romagna annulla “Bologna città 30”Il Tar dell’Emilia Romagna ha annullato la delibera “Bologna città 30”, accogliendo il ricorso dei tassisti contro il limite di velocità imposto dal sindaco Lepore.

