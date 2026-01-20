Tar annulla il provvedimento di Bologna ‘Città 30’

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di annullare il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la ‘Città 30’. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dai tassisti, che contestavano le restrizioni imposte dalla nuova ordinanza. Questa sentenza modifica temporaneamente le regole sulla velocità e la circolazione nel centro urbano.

BOLOGNA, 20 GEN – Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la 'Città 30'. In particolare viene annullato il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 chilometri orari, fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare. (ANSA)

