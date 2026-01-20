Bimbo di 4 anni resta sul treno che riparte rintracciato dalla polizia e riconsegnato alla mamma | l’abbraccio commovente

Un bambino di quattro anni rimane sul treno che riparte da Modena. La polizia, prontamente intervenuta, lo rintraccia e lo riconsegna alla madre. L’episodio si è concluso con un abbraccio emozionante tra madre e figlio, sottolineando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra forze dell’ordine e famiglie.

Modena, 20 gennaio 2026 – Il treno parte, ma la mamma non fa in tempo a far scendere dal convoglio il figlio di quattro anni. Quanto avvenuto, secondo la ricostruzione che fornisce la polizia di Stato, la sera di sabato scorso fra Bologna e Modena. Proprio dal Centro di controllo delle Ferrovie di Stato di Bologna è partita una segnalazione di allerta alla polizia di Stato di Modena in quanto, appunto, a bordo di un treno regionale proveniente dal capoluogo e diretto a Milano viaggiava, da solo, il minorenne, dato che la madre era rimasta sulla banchina dopo la chiusura automatica delle porte. Il capotreno accanto al bambino in attesa della mamma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Panico in stazione: il treno riparte con a bordo il bimbo di 9 anni, la mamma resta a terra coi fratelliniDurante una sosta alla stazione di Monza, si sono verificati momenti di tensione quando il treno è ripartito con a bordo un bambino di 9 anni, mentre la madre rimaneva sul binario con gli altri due figli.

