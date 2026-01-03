Panico in stazione | il treno riparte con a bordo il bimbo di 9 anni la mamma resta a terra coi fratellini
Durante una sosta alla stazione di Monza, si sono verificati momenti di tensione quando il treno è ripartito con a bordo un bambino di 9 anni, mentre la madre rimaneva sul binario con gli altri due figli. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando l’importanza di rispettare le procedure di sicurezza e di prestare attenzione ai bambini in situazioni di movimento e affollamento.
Attimi di paura alla stazione di Monza: la mamma sul binario con i due bimbi e quando le porte del treno si chiudono sul vagone c'è il terzo figlio di 9 anni. Il piccolo, rimasto da solo, era ripartito. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 2 gennaio alla stazione di Monza. La donna, da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
