Panico in stazione | il treno riparte con a bordo il bimbo di 9 anni la mamma resta a terra coi fratellini

Durante una sosta alla stazione di Monza, si sono verificati momenti di tensione quando il treno è ripartito con a bordo un bambino di 9 anni, mentre la madre rimaneva sul binario con gli altri due figli. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando l’importanza di rispettare le procedure di sicurezza e di prestare attenzione ai bambini in situazioni di movimento e affollamento.

