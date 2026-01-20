Bimba di 2 anni morta soffocata da un wurstel a Vibo Valentia era arrivata in ospedale in arresto cardiaco

A Vibo Valentia si è verificata una tragedia: una bambina di 2 anni è deceduta dopo aver soffocato ingerendo un wurstel. La piccola era stata trasportata in ospedale in arresto cardiaco, ma purtroppo non è stato possibile salvarla. L'incidente evidenzia l'importanza di stare attenti ai rischi di soffocamento nei bambini piccoli.

Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel. Il dramma a Vibo Valentia: attesa l’inchiestaUna tragedia si è verificata a Vibo Valentia, dove una bambina di due anni e mezzo è deceduta dopo aver soffocato con un wurstel.

