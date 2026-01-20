Fabrizio Biasin commenta la recente vittoria del Milan contro il Lecce allo stadio San Siro, sottolineando come Maignan potesse anche restare a casa. L’esperto evidenzia la solidità della squadra, ritenendola una delle candidate principali per lo Scudetto. Un’analisi che mette in luce la forza collettiva dei rossoneri e il loro potenziale in questa stagione.

Il Milan continua a vincere e a convincere: la squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto in Serie A a soli tre punti di distanza dall'Inter capolista e a 7 punti di vantaggio sul quinto posto. La vittoria contro il Lecce è stata molto importante. Dominio assoluto, specialmente nella ripresa. Anche il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a 'Pressing' di Mediaset della bella vittoria dei rossoneri. Ecco le sue parole, specialmente sul Diavolo in corsa ancora per vincere lo Scudetto. LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA - Milan, i motivi della rottura Redbird-Elliott. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin: “Maignan poteva stare a casa. Milan squadra forte e candidata per lo Scudetto”

Sabatini avverte l’Inter per lo scudetto: «Roma forte candidata al titolo, e con quei 2 acquisti diventerebbero fulminanti!»Sabatini ha recentemente sottolineato la solidità della Roma come candidata al titolo di campione d’Italia, evidenziando come due acquisti strategici potrebbero rafforzare ulteriormente la squadra.

Leggi anche: Biasin: “Milan favorito per lo Scudetto. Rabiot perfetto per Allegri: con lui in campo …”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Biasin: "Maignan poteva starsene a casa. Continuo a pensare che il Milan sia una serissima candidata per lo Scudetto" - Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Pressing su Italia 1 sul Milan contro il Lecce: "Maignan poteva stare a casa, non l'abbiamo mai visto contro il ... milannews.it