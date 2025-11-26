Biasin | Milan favorito per lo Scudetto Rabiot perfetto per Allegri | con lui in campo …

Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, ha rilanciato le ambizioni Scudetto del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria nel derby di domenica sera, a 'San Siro', contro l'Inter firmata da un gol di Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Biasin: “Milan favorito per lo Scudetto. Rabiot perfetto per Allegri: con lui in campo …”

L’Inter ha giocato una partita più che accettabile, ma il suo portiere è risultato gravemente insufficiente. Il Milan ha giocato una partita più che accettabile, ma il suo portiere è stato straordinario. Il derby in sintesi. - Fabrizio Biasin - facebook.com Vai su Facebook

