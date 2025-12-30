Sabatini avverte l’Inter per lo scudetto | Roma forte candidata al titolo e con quei 2 acquisti diventerebbero fulminanti!
Sabatini ha recentemente sottolineato la solidità della Roma come candidata al titolo di campione d’Italia, evidenziando come due acquisti strategici potrebbero rafforzare ulteriormente la squadra. Questa analisi si inserisce nel contesto delle dinamiche di mercato e delle possibilità di competizione tra le principali squadre di Serie A, offrendo uno sguardo attento alle potenziali evoluzioni della stagione e alle sfide che attendono le contendenti.
Inter News 24 . Le parole dell’ex ds. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’esperto direttore sportivo Walter Sabatini, figura nota anche ai tifosi dell’ Inter per il suo passato in società, ha analizzato la corsa al Tricolore lanciando un chiaro avvertimento alle rivali. Secondo l’ex dirigente, la Roma deve essere considerata una candidata credibile e pericolosa per la vittoria finale, avendo già raggiunto uno standard di rendimento altissimo. La vera svolta, secondo Sabatini, potrebbe arrivare dal mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Cruciani ed il botta e risposta con Zazzaroni e Sabatini: «La Roma può vincere lo scudetto? Paura, ma non è al livello dell’Inter»
Leggi anche: Walter Sabatini: "Napoli, Inter o Roma: lo scudetto è tra loro"
Juventus, Walter Sabatini: 'Credere nello scudetto non è una pazzia' - Secondo quanto riferito a Tuttosport dal ds Walter Sabatini, le parole del tecnico Luciano Spalletti, sulla possibile corsa allo scudetto della Juventus, non sono state pronunciate a caso, ma poggiano ... it.blastingnews.com
Sabatini: "Vedo la Roma come sorpresa per lo scudetto. Chivu è tra quelli che piacciono a me" - Lo storico dirigete Walter Sabatini, intervistato da Libero, ha parlato di quella che è un po' la "sua" partita, ossia Roma- tuttomercatoweb.com
MERCATO MILAN: Frenata per Füllkrug Pellegatti avverte: "Il West Ham vuole l'obbligo, il Milan no". #Fullkrug #Milan #Calciomercato #Pellegatti #Sabatini #Allegri #WestHam #SerieA - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.