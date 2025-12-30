Sabatini avverte l’Inter per lo scudetto | Roma forte candidata al titolo e con quei 2 acquisti diventerebbero fulminanti!

Sabatini ha recentemente sottolineato la solidità della Roma come candidata al titolo di campione d’Italia, evidenziando come due acquisti strategici potrebbero rafforzare ulteriormente la squadra. Questa analisi si inserisce nel contesto delle dinamiche di mercato e delle possibilità di competizione tra le principali squadre di Serie A, offrendo uno sguardo attento alle potenziali evoluzioni della stagione e alle sfide che attendono le contendenti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.