Basket Trieste firma l’impresa ad Istanbul Vittoria con il Galatasaray in Champions League

Oasport.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un canestro di Markel Brown a sei secondi dalla fine regala una storica vittoria a Trieste ad Istanbul. La squadra di coach Gonzalez vince in casa del Galatasaray per 80-79 infliggendo la prima sconfitta ai turchi che erano ancora imbattuti dopo quattro giornate. Una vittoria che cambia completamente le prospettive in Champions League di Trieste, che nella prossima giornata affronterà il Wurzburg in casa e con una vittoria è certa di passare alla prossima fase. Sicuramente Markel Brown è l’eroe della serata, mettendo a referto 13 punti e soprattutto il canestro decisivo. Il migliore, però, di Trieste Mady Sissoko, che firma una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket trieste firma l8217impresa ad istanbul vittoria con il galatasaray in champions league

© Oasport.it - Basket, Trieste firma l’impresa ad Istanbul. Vittoria con il Galatasaray in Champions League

Scopri altri approfondimenti

basket trieste firma l8217impresaBasket, Trieste firma l’impresa ad Istanbul. Vittoria con il Galatasaray in Champions League - Un canestro di Markel Brown a sei secondi dalla fine regala una storica vittoria a Trieste ad Istanbul. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Trieste Firma L8217impresa