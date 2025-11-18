Basket Trieste firma l’impresa ad Istanbul Vittoria con il Galatasaray in Champions League

Un canestro di Markel Brown a sei secondi dalla fine regala una storica vittoria a Trieste ad Istanbul. La squadra di coach Gonzalez vince in casa del Galatasaray per 80-79 infliggendo la prima sconfitta ai turchi che erano ancora imbattuti dopo quattro giornate. Una vittoria che cambia completamente le prospettive in Champions League di Trieste, che nella prossima giornata affronterà il Wurzburg in casa e con una vittoria è certa di passare alla prossima fase. Sicuramente Markel Brown è l’eroe della serata, mettendo a referto 13 punti e soprattutto il canestro decisivo. Il migliore, però, di Trieste Mady Sissoko, che firma una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

