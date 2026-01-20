Basket sfida infrasettimanale con Rieti in piena emergenza infermeria
La Dole Rimini si prepara ad affrontare un match infrasettimanale contro Rieti, in una fase caratterizzata da numerose assenze a causa delle problematiche in infermeria. La sfida, valida per la 23ª giornata della Serie A2 Old Wild West, rappresenta un importante momento di verifica per la squadra, che cerca di mantenere il ritmo in un periodo complesso.
Nuovo tour de force per la Dole Rimini, pronta a tornare in campo nel turno infrasettimanale valido per la 23esima giornata della serie A2 Old Wild West. Dopo il ko maturato tra le mura amiche del Flaminio contro la JuVi Ferraroni Cremona (con capitan Tomassini out dopo 2', sarà ancora assente).🔗 Leggi su Riminitoday.it
