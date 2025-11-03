Basket Serie A | Brescia sfida Milano nel turno infrasettimanale trasferte per Trapani e Bologna

La Serie A di basket 2025 è pronta ad affrontare un nuovo interessante turno. A poche ore di distanza dall’ultimo match, le squadre sono chiamate a disputare una sesta giornata infrasettimanale, con le partite che saranno distribuite in tre giorni. Andiamo a scoprire il calendario delle sfide della massima serie italiana. Si parte domani, martedì 4 novembre, con la Virtus Bologna impegnata in trasferta a Varese alle ore 20. V-Nere per continuare il filotto vincente mentre i lombardi vogliono uscire dalla crisi prolungata. Mercoledì 5 sarà il turno del big match Brescia-Milano alle ore 18.30 al PalaLeonessa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Serie A: Brescia sfida Milano nel turno infrasettimanale, trasferte per Trapani e Bologna

