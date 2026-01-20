Bari turisti aggrediti con bastone per rapina | arrestati due extracomunitari

Due stranieri, di 24 e 17 anni, sono stati arrestati a Bari con l’accusa di aver tentato di rapinare dei turisti, aggredendoli con un bastone. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i responsabili, ritenuti responsabili di tentata rapina in concorso, aggravata dall’uso di armi. L’episodio evidenzia l’importanza di vigilare sulla sicurezza dei visitatori nelle aree pubbliche della città.

L'azione criminosa non è stata portata a conclusione anche grazie al tempestivo intervento di una guardia giurata presente in zona, che ha fornito un valido contributo all'attività dei poliziotti intervenuti. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima mentre i due arrestati sono stati condotti, rispettivamente, presso la Casa Circondariale e l'Istituto Penale per minorenni di Bari.

