Concessioni sì alle gare dei Comuni anche senza indennizzi I balneari | no all?anarchia

Quotidianodipuglia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si possono fare le gare senza conoscere a quanto ammontano gli indennizzi dei concessionari balneari. La decisione deriva dalla recente ordinanza del Consiglio di Stato sui bandi pubblicati dal. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

