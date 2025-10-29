Turismo vertice dei comuni del G20 Spiagge | Concessioni balneari serve chiarezza su gare e indennizzi

No alla modifica della tassa di soggiorno e chiarezza in merito alla riforma del demanio marittimo. Sono le richieste emerse dall'incontro del G20 Spiagge Italiane che si è tenuto mercoledì 29 ottobre a Milano. Si tratta del network nazionale che accoglie le località turistiche balneari del paese. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

