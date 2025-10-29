Turismo vertice dei comuni del G20 Spiagge | Concessioni balneari serve chiarezza su gare e indennizzi
No alla modifica della tassa di soggiorno e chiarezza in merito alla riforma del demanio marittimo. Sono le richieste emerse dall'incontro del G20 Spiagge Italiane che si è tenuto mercoledì 29 ottobre a Milano. Si tratta del network nazionale che accoglie le località turistiche balneari del paese. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
UmbriaLibri: anteprima a Perugia con la 'Verticale del Turismo' - X Vai su X
Sibillini Romantici, patto fra Comuni: «Storia e cultura lanciano il turismo». Ad Amandola nuovo vertice per Dinos - Dinos, nome di un recipiente bronzeo usato nei banchetti per contenere liquidi, sostenuto da un treppiede, fatto risalire al V secolo a. Come scrive corriereadriatico.it
“G20” delle spiagge: «I nostri litorali da tutelare per un turismo più sicuro» - I venti sindaci dei Comuni di Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo ... Riporta ilmattino.it
Turismo balneare: Alghero alla guida del G20 Spiagge - Alghero ospiterà il G20 Spiagge 2025, l'evento che riunisce alcune delle destinazioni marinare più visitate in Italia. Da ilsecoloxix.it