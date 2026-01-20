L’autopsia di Annabella Martinelli, giovane di 22 anni deceduta a Padova, ha escluso la presenza di segni di violenza esterna. L’esame ha fornito informazioni utili per chiarire le cause del decesso, contribuendo a fare luce su un caso che ha suscitato attenzione pubblica. I risultati sono stati comunicati oggi, fornendo una prima valutazione medica e aprendo la strada a ulteriori approfondimenti.

Padova, 20 gennaio 2026 – L’esame autoptico non ha dato nessun riscontro riguardo segni di violenza esterna sul corpo di Annabella Martinelli. È questo, secondo quanto si è appreso, il principale elemento che emerge dall'autopsia svolta dal medico legale sul corpo della giovane studentessa di Giurisprudenza a Bologna che, dopo giorni di ricerca, è stata ritrovata morta giovedì 15 gennaio nel primo pomeriggio, su segnalazione di una donna che stava facendo un’escursione con il proprio cane nelle zone boschive a Villa di Teolo, a ovest di Padova, sui Colli Euganei. Il tutto a circa un chilometro da dove era stata abbandonata la sua bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autopsia di Annabella Martinelli: risolti gli ultimi dubbi sulla morte della 22enne

Annabella Martinelli sparita, ora si indaga per sequestro di persona: gli ultimi movimenti della 22enne e perché i suoi social sono stati cancellatiLa scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Padova, ha suscitato preoccupazione.

Annabella Martinelli, nessun segno di violenza esterno sul corpo della 22enne: cosa è emerso dall’autopsiaÈ stata completata l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni scomparsa a Teolo (Padova) e trovata morta il 15 gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Annabella Martinelli, fissata per martedì l'autopsia sul corpo della 22enne; Tragedia di Teolo: fissata la data dell'autopsia; Fissata per martedì l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli; Annabella Martinelli trovata morta: il cerotto sulla bocca e le lettere di addio nello zaino e a casa. Attesa per l'autopsia.

Annabella Martinelli, nessun segno di violenza esterno sul corpo della 22enne: cosa è emerso dall’autopsiaEseguita l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa e trovata morta a Teolo (Padova) il 15 gennaio, dopo essersi allontanata da ... fanpage.it

Annabella Martinelli, eseguita l’autopsia sul corpo della 22 enne: cos’è successo alla ragazzaIl tragico ritrovamento di Annabella Martinelli a Teolo solleva interrogativi sulla salute mentale giovanile. Scopri i dettagli dell'accaduto e le reazioni ... bigodino.it

Nessun segno di violenza esterna. È questo, secondo quanto si è appreso, il principale elemento che emerge dall'autopsia svolta dal medico legale sul corpo di Annabella Martinelli, trovata impiccata nella zona di Teolo (Padova) il 15 gennaio, dopo essere s - facebook.com facebook

Dall'autopsia su Annabella nessun segno di violenza esterna. Atteso il nulla osta al funerale della giovane #ANSA x.com