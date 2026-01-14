Annabella Martinelli sparita ora si indaga per sequestro di persona | gli ultimi movimenti della 22enne e perché i suoi social sono stati cancellati

La scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Padova, ha suscitato preoccupazione. La procura di Padova sta ora approfondendo le circostanze, aprendo un’indagine per sequestro di persona contro ignoti. Nel frattempo, i social della giovane sono stati cancellati, alimentando dubbi e incertezze sulla sua sorte.

Sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, la procura di Padova indaga ora per sequestro di persona contro ignoti. La giovane non è più stata vista dalla sera del 6 gennaio e i carabinieri stanno analizzando i suoi tabulati telefonici per ricostruire i movimenti. Al momento, tutte le piste restano aperte perché le incertezze sono tante. L'ultima traccia della 22enne è una ripresa delle telecamere di Villa di Teolo, in provincia di Padova, della sera del 7 gennaio quando ha comprato due pizze da asporto. A circa 10 chilometri da lì, è stata ritrovata la sua bicicletta viola attaccata a un palo e i due cartoni della pizza vuoti.

