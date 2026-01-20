Annabella Martinelli nessun segno di violenza esterno sul corpo della 22enne | cosa è emerso dall'autopsia

È stata completata l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni scomparsa a Teolo (Padova) e trovata morta il 15 gennaio. Dall’esame non sono stati riscontrati segni di violenza esterna. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire le circostanze della scomparsa.

Eseguita l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa e trovata morta a Teolo (Padova) il 15 gennaio, dopo essersi allontanata da casa il giorno dell'Epifania. Sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza esterni: cosa è emerso.

Annabella Martinelli, l'autopsia mette fine ai dubbi: «Nessun segno di violenza esterna». Verso il nullaosta per i funeraliDall'autopsia emerge la verità sulla morte di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni trovata senza vita, impiccata, nella zona di Teolo (Padova) lo scorso 15 gennaio, ... ilmattino.it

Morte Annabella Martinelli, dall'autopsia nessun segno di violenza esternaNessun segno di violenza esterna. È questo, secondo quanto si è appreso, il principale elemento che emerge dall’ autopsia svolta dal medico legale sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne trovata ... tg.la7.it

