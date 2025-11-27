Ex distilleria Ilda Passi avanti verso la riqualificazione
Siamo alla fase dell’acquisto. E’ servito tempo, visto che l’acquisizione deve essere completata attraverso la curatela che gestisce l’immobile per il quale era necessario anche un progetto di bonifica, visto lo stato in cui si trova. Ma adesso ci siamo. Il Comune di Capannori acquisirà l’ex distilleria Ilda, nel centro di Tassignano. La procedura assomiglia molto a quello per l’acquisizione del lago con annessa oasi della Gherardesca. L’iter avanza, si sta andando avanti per comprare una parte del lotto complessivo, di oltre mille metri quadrati. L’immobile è gestito attualmente dal curatore fallimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
