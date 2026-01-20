VIDEO | Ambulanza travolta da onda anomala | il terribile momento dell' urto

Durante un intervento di routine a Santa Teresa di Riva, un’ambulanza è stata travolta da un’onda anomala causata dal maltempo. L’incidente ha evidenziato le difficoltà e i rischi legati alle condizioni meteorologiche estreme, sottolineando l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate in situazioni di emergenza. Questo episodio rappresenta un esempio delle sfide che il personale sanitario può affrontare in contesti di emergenza meteo.

Un intervento di routine si è trasformato in un vero momento di pericolo a Santa Teresa di Riva a causa del maltempo. Due soccorritori dell'equipaggio “Delta 11” del 118, Giuseppe Bonura e Nunziato De Francesco, stavano raggiungendo l’auto precipitata nella voragine aperta sul lungomare quando.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Onda anomala investe una scogliera a Tenerife: tre persone spazzate via. Il video della tragedia Lanzarote, 27enne padovano muore travolto da onda anomalaUn giovane di 27 anni di Vigonza, Riccardo Rocco, ha perso la vita lunedì 8 dicembre a Lanzarote, alle Canarie, a causa di un'onda anomala. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. VIDEO | Misterbianco ed il progetto Green Way: addio ai vecchi binari FCE, sorgerà una nuova pista ciclopedonale; Incidente in autostrada blocca il traffico verso Milano: coda di tre chilometri; Due ragazze travolte da un'ambulanza mentre camminano in strada; VIDEO | Palermo, parrocchia condannata a risarcire condominio. Il sindaco propone colletta. Maltempo, paura nel Messinese: ambulanza travolta dall'onda durante i soccorsi - Video - Paura a Santa Teresa di Riva, nel Messinese, dove un'ambulanza è stata investita da un'onda durante un intervento di soccorso. I soccorritori della Seus 118 erano stati inviati sul lungomare, dove a c ... adnkronos.com VIDEO | Ambulanza travolta a un’onda anomala in provincia di Messina, le immagini choc - Accade a Santa Teresa di Riva, sul versante jonico della provincia, uno dei più colpiti dall'ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia ... dire.it Un’ambulanza diretta sul luogo dell'incidente è stata travolta da un’onda e scagliata contro un muro. #SantaTeresaDiRiva #CicloneHarry #MaltempoSicilia #Cronaca #Emergenza #SicurezzaStradale #Sicilia #Jonica - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.