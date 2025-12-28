Una donna si è messa in posa per la fotografia perfetta e ha rischiato la morte. Il fatto è accaduto a Marsa Matrouh, una località balneare dell’ Egitto famosa per la acque cristalline le formazioni rocciose. La signora, una turista cinese, si è seduta all’interno del cosiddetto “Matrouh Eye”, anche conosciuto come “Bagno di Cleopatra”. Si tratta di una cavità naturale dove le onde si infrangono violentemente. Nonostante le condizioni agitate del mare, la turista ha deciso di farsi scattare una foto a bordo della roccia. Da lì, la tragedia. Un’onda ha colpito il “Matrouh Eye” e la donna seduta sullo scoglio, travolgendola e trascinandola verso il mare aperto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si mette in posa per scattare una foto nel “Bagno di Cleopatra” e viene travolta da un’onda che la trascina in mare aperto: turista salva per miracolo

