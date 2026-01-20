Auto con targhe estere irregolari | sequestri e denunce

Negli ultimi mesi, sono stati sequestrati 30 veicoli con targhe estere irregolari, evidenziando un fenomeno crescente. Un automobilista è stato denunciato per contraffazione e tentata corruzione, sottolineando l'importanza di rispettare le normative vigenti. La questione riguarda principalmente il controllo e la regolarizzazione delle targhe, per garantire la legalità e la sicurezza sulle strade italiane.

Salgono a 30 i veicoli sequestrati negli ultimi mesi. Denunciato automobilista per contraffazione e tentata corruzione. Continuano senza sosta le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli, coordinate dal Comandante Lucia Rea, nel contrasto all’utilizzo illecito di veicoli con targa straniera sul territorio metropolitano. Negli ultimi giorni, gli agenti della Polizia Metropolitana hanno effettuato due importanti sequestri che portano a 30 il numero complessivo di auto ritirate dalla circolazione negli ultimi mesi. Il primo intervento si è svolto nei pressi di via Campana, nel comune di Pozzuoli, dove è stata sequestrata un’Alfa Romeo Giulietta con targa bulgara. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Auto con targhe estere irregolari: sequestri e denunce Controlli nei giorni di festa: denunce e arresto. Uomo abbandona auto con targhe clonate dopo l’inseguimentoDurante il ponte dell’Immacolata, l’Arma ha intensificato i controlli nel territorio di Lecce, portando a numerose denunce e a un arresto. Targhe estere, quanti sono i veicoli sequestrati negli ultimi mesi dalla polizia metropolitana di NapoliNegli ultimi mesi, la polizia metropolitana di Napoli, sotto la guida del comandante Lucia Rea, ha sequestrato numerosi veicoli con targa estera. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Auto con targhe estere false: denunciato 47enne; Targhe polacche, Associazione La Catena: Danno economico e sociale; L’Associazione Carlo La Catena: Basta Rca iniqua per Napoli; Avellino, circola con targhe straniere su un’auto italiana: scatta la denuncia. Targhe estere, blitz da Mugnano e Pozzuoli: sequestrate 30 auto in pochi mesiSalgono a 30 i veicoli sequestrati negli ultimi mesi. Denunciato automobilista per contraffazione e tentata corruzione. msn.com Targhe estere, quanti sono i veicoli sequestrati negli ultimi mesi dalla polizia metropolitana di NapoliProseguono le operazioni e i controlli finalizzati al contrasto all'utilizzo illecito di veicoli con targa straniera ... napolitoday.it Alessandria, auto rubata con targhe false e arnesi da scasso: due misure cautelari dopo la fuga. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.