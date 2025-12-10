Controlli nei giorni di festa | denunce e arresto Uomo abbandona auto con targhe clonate dopo l’inseguimento

Durante il ponte dell’Immacolata, l’Arma ha intensificato i controlli nel territorio di Lecce, portando a numerose denunce e a un arresto. Un episodio significativo riguarda un uomo che, durante un inseguimento, ha abbandonato un’auto con targhe clonate, evidenziando l’operato delle forze dell’ordine in un periodo di maggior afflusso di persone.

LECCE – Controlli straordinari dell’Arma nel ponte dell’Immacolata: fioccano denunce e anche un arresto. A Morciano di Leuca, per cominciare, i carabinieri hanno intercettato un veicolo sospetto che, alla vista dei militari, si e? dato alla fuga. L’inseguimento si e? concluso nel centro abitato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

«La salute non aspetta»: tre giorni di controlli gratuiti nei Cte di Bergamo

Concordato preventivo 2025, ultimi giorni per aderire: chi può evitare i controlli del Fisco e come

Due giorni di controlli al cuore. Iniziative nelle farmacie comunali

Dieci giorni di controlli intensivi sulle strade Vai su Facebook

identificate 250 persone, 4 denunce - Controlli straordinari della Polizia di Stato nel week end lungo dell’Immacolata: pattuglie in auto, a piedi e a cavallo hanno presidiato il territorio, a Cremona e a Crema, allo ... Secondo cremonaoggi.it