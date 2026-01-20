Autista Cotral aggredito a Vignanello da un giovane passeggero che è poi scappato

Nella zona di Vignanello, un autista Cotral è stato vittima di un’aggressione da parte di un giovane passeggero, che successivamente è fuggito. L’incidente, avvenuto al capolinea di Talano, è stato confermato dal sindacato Cobas, che ha sottolineato come l’autista sia stato attaccato prima verbalmente e poi fisicamente durante il servizio. Si tratta di un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori di trasporto pubblico nella zona.

Autista Cotral aggredito al capolinea degli autobus a Vignanello - Talano. È successo nei giorni scorsi, come riporta il sindacato Cobas: "È stato vilmente aggredito durante lo svolgimento del proprio servizio da un giovanissimo utente che l'ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente per.

