Campi Bisenzio | autista di bus aggredito da un passeggero che spacca il vetro dello sportello di protezione e fugge

Domenica 4 gennaio 2026, un autista di bus a Campi Bisenzio è stato aggredito da un passeggero che, dopo aver danneggiato il vetro dello sportello di protezione, è fuggito. L'incidente si è verificato mentre l'autista stava conducendo il mezzo da Campi Bisenzio a Prato, intorno alle 18. La vicenda evidenzia i rischi di aggressioni nei mezzi pubblici e la necessità di maggiori misure di sicurezza.

Stava conducendo un bus da Campi Bisenzio a Prato, domenica 4 gennaio 2026, intorno alle 18. Quando è stato aggredito da uno straniero, forse magrebino, che chiedeva informazioni per andare ai Gigli ma spaccando lo sportello di protezione dell'autista prima di ottenere risposta

