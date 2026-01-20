Autista Cotral aggredito a Vignanello da un giovane passeggero che è poi scappato

Un autista Cotral è stato aggredito a Vignanello, presso il capolinea di Talano, da un giovane passeggero che poi è fuggito. L’incidente, segnalato dal sindacato Cobas, si è verificato durante il servizio, con l’autista vittima di un’aggressione verbale e fisica. Un episodio che evidenzia le tensioni crescenti nel trasporto pubblico e la necessità di garantire la sicurezza degli operatori.

Autista Cotral aggredito al capolinea degli autobus a Vignanello - Talano. È successo nei giorni scorsi, come riporta il sindacato Cobas: “È stato vilmente aggredito durante lo svolgimento del proprio servizio da un giovanissimo utente che l'ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Campi Bisenzio: autista di bus aggredito da un passeggero che spacca il vetro dello sportello di protezione e fuggeDomenica 4 gennaio 2026, un autista di bus a Campi Bisenzio è stato aggredito da un passeggero che, dopo aver danneggiato il vetro dello sportello di protezione, è fuggito. Kiefer Sutherland arrestato (e poi rilasciato) per aver aggredito un autista: ecco cos’è successoKiefer Sutherland, noto per il ruolo di Jack Bauer in 24, è stato coinvolto in un episodio di cronaca recente. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Paura sul bus Cotral: autista di Velletri aggredito sulla linea Frascati – San Cesareo, a Colle di Fuori (Rocca Priora); Cassino, caos sul bus di linea: insulta l'autista e rifiuta di mostrare il biglietto. Autista Cotral aggredito a Vignanello, la solidarietà del Cobas - VIGNANELLO - Il sindacato Cobas esprime piena vicinanza e solidarietà all’autista della Cotral vilmente aggredito durante lo svolgimento del proprio servizio ... etrurianews.it meteo dal territorio aggiungi Castelli Notizie su whatsapp Seguici su Telegram - A Rocca Priora, in località Colle di Fuori, l’ennesimo episodio di violenza sul trasporto pubblico, con enormi rischi per conducente e passeggeri ... castellinotizie.it Ancora violenza sui bus. Ancora paura per chi lavora e per chi viaggia. Nella serata di venerdì 16 gennaio, un autista Cotral di Velletri, è stato vittima di una grave aggressione durante la corsa Frascati – San Cesareo – Rocca Priora. Dopo il rifiuto di far salire - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.