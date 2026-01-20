Australian Open Sinner conquista una vittoria amara | Gaston fuori dopo il ritiro per un malore

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria ai Australian Open, sebbene sia stata accompagnata da una nota amara, poiché il suo avversario Gaston si è ritirato a causa di un malore. Il torneo prosegue con Sinner che affronterà James Duckworth, wild card australiano che ha superato Dino Prizmic nel primo turno. Questa fase delle competizioni offre significative opportunità di crescita e verifica delle capacità dei giocatori in un contesto prestigioso.

Il numero 2 al mondo del ranking mondiale sfiderà l'australiano James Duckworth, una wild card nel torneo, che ha battuto il croato Dino Prizmic nel primo turno degli Australian Open Una vittoria amara quella che oggi Jannik Sinner ha conquistato la sua partita di esordio agli Australian Open di Melbourne. Nel bel mezzo del match, dopo aver conquistato due set senza eccessiva fatica, Hugo Gaston cede ai dolori e si ritira dal campo da gioco. La partita resta incompiuta e il francese si ritira sulla panchina, per poi scoppiare in un pianto liberatorio. Il campione italiano lo raggiunge e lo consola, ben consapevole di cosa significhi veder cedere il proprio corpo.

