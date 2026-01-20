australian open sinner vola al secondo turno dopo il ritiro di gaston

Jannik Sinner si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open dopo il ritiro di Gaston. Il torneo, primo Slam dell’anno, vede il tennista italiano in cerca di conferme dopo due vittorie consecutive nelle edizioni precedenti. La competizione prosegue con attenzione verso le sue prestazioni, in un contesto di grande interesse per il pubblico e gli appassionati di tennis.

AGI- Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione che lo ha visto vincitore nelle ultime due edizioni. L'azzurro era avanti 6-2 6-1 dopo 68 minuti di gioco quando il suo rivale, il francese Hugo Gaston, numero 93 del ranking, è stato costretto a ritirarsi. Nel secondo turno Sinner, numero 2 al mondo e del tabellone, dovrà vedersela con il vincente della sfida tra la wild card James Duckworth e il lucky loser Dino Prizmic. "Ho visto che non stava servendo ad alta velocità nel secondo set. Non è così che uno vuole vincere. Hugo è un giocatore di talento, con un grande tocco. 🔗 Leggi su Agi.it

All'Australian Open 2026, Jannik Sinner si è qualificato per il secondo turno dopo la vittoria all'esordio contro Hugo Gaston, che si è ritirato nel terzo set a causa di problemi fisici.

Sinner colpito dalle lacrime di Gaston dopo il ritiro corre a consolarlo: applausi agli Australian OpenDurante gli Australian Open, Jannik Sinner ha dimostrato un atteggiamento di grande rispetto nei confronti di Gaston, ritiratosi a causa di problemi fisici.

