Australian Open Musetti non brilla ma avanza | Collignon parte forte poi è costretto al ritiro Ora il derby con Sonego

Era stato preannunciato come un primo turno molto insidioso e alla fine lo è stato. Una prestazione non brillante ma paziente e consapevole. Lorenzo Musetti vince in rimonta all’esordio all’Australian Open superando il belga Raphael Collignon (numero 72 del mondo) con il punteggio di 4-6 7-6 7-5 3-2 e ritiro in tre ore circa di partita. Adesso per l’azzurro al secondo turno ci sarà il derby contro Lorenzo Sonego, vittorioso in tre set senza storia contro lo spagnolo Carlos Taberner. Una sfida che vede il bilancio in parità con un successo a testa. L’ultimo precedente: tre mesi fa al Masters 1000 di Parigi, dove a prevalere fu il torinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

