Sonego parte forte agli Australian Open | Campi veloci ideali per il mio gioco Con Musetti servirà il mio miglior tennis

Lorenzo Sonego ha iniziato con successo gli Australian Open 2026, evidenziando un’ottima forma sui campi veloci, che si adattano al suo stile di gioco. La partita contro Musetti sarà un ulteriore banco di prova per verificare il suo livello. Un inizio positivo che conferma la sua preparazione e determinazione per questa importante manifestazione del circuito ATP.

Buona la prima per Lorenzo Sonego. Il torinese ha iniziato col piglio giusto il proprio cammino negli Australian Open 2026. Nel match d’esordio contro lo spagnolo Carlos Taberner (n.99 del mondo), il piemontese si è espresso su buoni livelli, chiudendo in 1 ora e 46 minuti di gioco sullo score di 6-4 6-0 6-3. Vista la vittoria di Lorenzo Musetti contro il belga Raphael Collignon, ci sarà un derby tricolore al secondo turno. “ Giocare a Melbourne è sempre speciale. Le condizioni per me erano molto buone: i campi sono davvero veloci e questo mi ha permesso di fare molto con il servizio. Ho potuto essere aggressivo fin dal primo o dal secondo colpo, che è la chiave del mio gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

