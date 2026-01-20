Australian Open Fonseca choc | Spizzirri lo elimina e Sinner sorride

Al Australian Open di Melbourne, l’eliminazione di Fonseca per mano di Spizzirri rappresenta un risultato significativo nel torneo. Questa vittoria, pur non coinvolgendo direttamente Sinner, porta un elemento positivo per il tennista italiano, il quale ha sorriso di fronte agli sviluppi della competizione. La giornata di martedì 20 gennaio si è confermata un momento importante nel percorso di Sinner, offrendo nuove opportunità e motivazioni in vista delle fasi successive del torneo.

(Adnkronos) – Buone notizie per Jannik Sinner. Oggi, martedì 20 gennaio, gli Australian Open hanno regalato un'eliminazione eccellente, che avrebbe incrociato il destinato del tennista azzurro a Melbourne. Nella notte italiana, Joao Fonseca è stato infatti eliminato al primo turno dello Slam australiano dallo statunitense Eliot Spizzirri, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1, 6-2. Fonseca avrebbe incrociato Sinner al terzo turno, per quello che sarebbe stato il primo scontro tra Jannik e il baby fenomeno brasiliano, che per la prima volta perde al primo turno di un torneo del Grande Slam.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Buone notizie per Sinner agli Australian Open, il ko (a sorpresa) che fa felice Jannik

