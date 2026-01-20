Australian Open 2026 Sonego e Darderi avanti | l’Italia prosegue il torneo a Melbourne

L’Italia prosegue con soddisfazione il cammino agli Australian Open 2026. Dopo la vittoria di Lorenzo Sonego nel primo turno, anche Darderi si è qualificato per i prossimi incontri del torneo di Melbourne. La partecipazione degli azzurri testimonia l’impegno e la crescita del tennis italiano a livello internazionale, mantenendo alta la presenza del paese nel prestigioso torneo australiano.

Gioia azzurra agli Australian Open. Lorenzo Sonego ha battuto oggi, martedì 20 gennaio, lo spagnolo Carlos Taberner nel primo turno dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-3 in un’ora e 46 minuti. Il tennista torinese è così volato al secondo turno del torneo, dove affronterà Lorenzo Musetti, amico e compagno di doppio, nel primo derby italiano del torneo. Vittoria anche per Luciano Darderi, che in tre set ha battuto il cileno Cristian Garin con il punteggio di 7-6 (5), 7-5, 7-6 (3) in due ore e 56 minuti di gioco. Al prossimo turno l’azzurro sfiderà il vincente di Mpetshi Perricard-Baez.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Australian Open 2026, Sinner in campo tra poco. Vincono Musetti, Sonego e DarderiTra le prime ore della mattinata agli Australian Open 2026, tre italiani su quattro si sono qualificati al secondo turno nel tabellone maschile.

Australian Open 2026, a secondo turno Musetti, Sonego e Darderi. Fuori Luca Nardi ed Elisabetta CocciarettoAgli Australian Open 2026, al secondo turno, sono avanzati Musetti, Sonego e Darderi, mentre Nardi ed Elisabetta Cocciaretto sono stati eliminati.

