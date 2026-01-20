Agli Australian Open 2026, al secondo turno, sono avanzati Musetti, Sonego e Darderi, mentre Nardi ed Elisabetta Cocciaretto sono stati eliminati. Il torneo prosegue con diversi italiani ancora in corsa, offrendo uno sguardo sulle prestazioni delle rappresentative nazionali in questo prestigioso appuntamento del tennis internazionale.

Roma, 20 gennaio 2026 - Agli Australian Open 2026 Lorenzo Musetti supera il belga Raphael Collignon, n. 72 al mondo, costretto al ritiro nel quarto set dopo 3 ore e 7 minuti di lotta intensa: 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 il punteggio nel momento in cui Collignon ha scelto di non proseguire, rallentato dai crampi e da un vistoso calo fisico. Per Musetti al secondo turno, in programma giovedì, c'è il derby con l'amico Lorenzo Sonego che all'esordio ha battuto nettamente lo spagnolo Taberner (6-4, 6-0, 6-3). Prima vittoria in carriera agli Australian Open per Luciano Darderi che ha ottenuto il pass al secondo turno piegando in tre set sul cileno Garin: 7-6, 7-5, 7-6 il punteggio finale in quasi tre ore di partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Australian Open 2026, a secondo turno Musetti, Sonego e Darderi. Fuori Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto

