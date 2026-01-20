Tra le prime ore della mattinata agli Australian Open 2026, tre italiani su quattro si sono qualificati al secondo turno nel tabellone maschile. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi hanno ottenuto le vittorie necessarie per proseguire il cammino nel torneo. Tra loro, Sinner si appresta a scendere in campo a breve, in un momento di attenzione crescente per il tennis italiano.

Nella notte tre italiani su quattro, nel tabellone di singolare maschile, si sono qualificati al secondo turno degli Australian Open 2026: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. E’ il bilancio momentaneo della terza giornata di incontri a Melbourne, in attesa che Jannik Sinner faccia il suo esordio. Il 23enne di Carrara, n°5 del mondo, ha superato Raphaël Collignon (n°72 Atp), per 4-6 7-6 7-5 3-2, complice il ritiro del tennista belga per infortunio. Adesso per il toscano ci sarà il derby azzurro con Sonego che ha eliminato lo spagnolo Carlos Taberner (n°99) con il punteggio di 6-4 6-0 6-3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Sinner in campo tra poco. Vincono Musetti, Sonego e Darderi

