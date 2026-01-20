Australian Open 2026 Sinner in campo tra poco Vincono Musetti Sonego e Darderi
Tra le prime ore della mattinata agli Australian Open 2026, tre italiani su quattro si sono qualificati al secondo turno nel tabellone maschile. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi hanno ottenuto le vittorie necessarie per proseguire il cammino nel torneo. Tra loro, Sinner si appresta a scendere in campo a breve, in un momento di attenzione crescente per il tennis italiano.
Nella notte tre italiani su quattro, nel tabellone di singolare maschile, si sono qualificati al secondo turno degli Australian Open 2026: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. E’ il bilancio momentaneo della terza giornata di incontri a Melbourne, in attesa che Jannik Sinner faccia il suo esordio. Il 23enne di Carrara, n°5 del mondo, ha superato Raphaël Collignon (n°72 Atp), per 4-6 7-6 7-5 3-2, complice il ritiro del tennista belga per infortunio. Adesso per il toscano ci sarà il derby azzurro con Sonego che ha eliminato lo spagnolo Carlos Taberner (n°99) con il punteggio di 6-4 6-0 6-3. 🔗 Leggi su Lapresse.it
LIVE Australian Open: Musetti, Sonego e Darderi in campo, poi Nardi e Cocciaretto. Sinner alle 9Inizia la terza giornata degli Australian Open con cinque tennisti italiani in campo.
LIVE Australian Open: Sonego e Darderi in campo, poi Musetti, Nardi e Cocciaretto. Sinner alle 9La terza giornata degli Australian Open vede in campo cinque tennisti italiani.
Tennis oggi · Australian Open 2026: Risultati di tutte le partite in diretta; Impresa di Francesco Maestrelli: batte Atmane e trova Djokovic al 2° turno. Attesa per Sinner - Maestrelli sfida Djokovic al 2° turno: “Sarà emozionante”; Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di…; Australian Open 2026, subito out Cobolli. Avanti Jasmine Paolini.
Australian Open 2026, Sinner in campo tra poco. Vincono Musetti, Sonego e Darderi - Nella notte tre italiani su quattro, nel tabellone di singolare maschile, si sono qualificati al secondo turno degli Australian Open 2026: Lorenzo Musetti, ... lapresse.it
MUSETTI SOFFRE MA VINCE Lorenzo non inizia al meglio il suo Australian Open perdendo il primo set contro Collignon. Pian piano trova ritmo e coraggio, portandosi in vantaggio 2-1 e nel quarto set Collignon crolla ed è costretto al ritiro. Ad aspettare - facebook.com facebook
Australian Open: passano il primo turno Musetti, Sonego e Darderi #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.